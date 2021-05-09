Тула, , 14:44 — REGNUM В Туле 9 мая, в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на площади Ленина состоялся военный парад. Командовал парадом заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвардии полковник Дмитрий Завгородний. Принимал парад начальник Тульского территориального гарнизона — командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвардии полковник Евгений Тонких, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Перед началом военного парада в память о тех, кто отстоял право на жизнь для миллионов людей во всём мире, была объявлена минута молчания.

«Этот день наполняет нас самыми высокими чувствами, отзывается пронзительной скорбью и гордостью. И сколько бы лет ни прошло, Победа навсегда в наших сердцах как вершина человеческого достоинства и беззаветной преданности Отчизне, как символ торжества справедливости и самой жизни», — подчеркнул губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин.

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По традиции военный парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. За ними проследовала знаменная группа с государственным флагом РФ и копией Знамени Победы. А также военнослужащие в военной форме времен Великой Отечественной войны со штандартами фронтов, принимавших участие в параде Победы 1945-го года и рота почётного караула.

Торжественным маршем по площади прошли воины 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая в годы войны внесла серьёзный вклад в разгром фашистов. Механизированную колонну парадного шествия техники возглавил легендарный советский танк Т-34. Затем проследовала «Катюша» — советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5, восстановленная специалистами научно-производственного объединения «СПЛАВ».

Зрители увидели образцы современной военной техники, находящиеся на вооружении Воздушно-десантных войск — БТР-Д с противотанковыми установками «Фагот» и зенитными установками «Игла», самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона», автомобили специального назначения «Рысь», бронетранспортёр БТР-82А, установки «Град». Впервые зрители увидели модернизированные боевые машины десанта БМД-2 с боевым отделением «Берег», созданным конструкторами КБП. Замкнули колонну военной техники машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер — М».

В небе над Тулой пролетели вертолёты Западного военного округа —боевые машины Ми-24 и Ми-8. Смогли горожане и гости мероприятия увидеть и пролёт авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи».

Сводный оркестр Тульского гарнизона исполнил музыку из песен военных лет.

Всего в параде приняли участие около 1500 человек, было задействовано более 120 единиц техники. На параде присутствовали 5 тысяч зрителей.