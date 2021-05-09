Майкоп, , 14:43 — REGNUM Процессуальную проверку по факту пропажи троих мужчин на реке Белая в Адыгее проводит региональный Следственный комитет. Об этом сообщает 9 мая пресс-служба ведомства.

Всех троих унесло течением реки во второй половине дня 8 мая в районе Хаджохской теснины, которая находится в Майкопском районе. В СКР раскрыли подробности трагического происшествия.

На берегу реки отдыхали двое мужчин из Астраханской области. Один из них зашёл в воду, чтобы второй мужчина сфотографировал его на мобильный телефон. Зашедшего в воду стало уносить течением, второго вода также понесла при попытке помочь приятелю.

Мимо проходил 36-летний житель Калмыкии, он попытался помочь утопающим, но упал в воду. Никого из мужчин пока не нашли, несмотря на поиски.

Следствие устанавливает детали произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Адыгее троих туристов унесло течением реки