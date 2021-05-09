Вашингтон, 9 мая 2021, 14:43 — REGNUM Американская вещательная сеть NBC будет использовать стриминговую платформу Twitch при освещении Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом сообщает портал Engadget.
Летние Олимпийские игры 2020 в Токио из-за пандемии новой коронавирусной инфекции были перенесены на 2021 год. Одной из компаний, которая будет освещать эти игры, станет спортивное подразделение американского конгломерата NBCUniversal.
В NBC сообщили, что часть материала будет доступно не только на платформах компании, но и на стриминговом сервисе Twitch. На этой площадке не будут транслироваться основные события, включая церемонию открытия и спортивные состязания. Twitch-канал NBC Olympics будет использоваться для ежедневных шоу и иноверью с участниками Олимпийских игр.