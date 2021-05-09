Липецк, , 14:42 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного совета депутатов Павел Путилин поздравили участников и ветеранов войны, тружеников тыла, всех жителей региона с 76-й годовщиной Великой Победы, сообщает ИА REGNUM.

«Этот праздник — самый дорогой и волнующий для всех россиян. 9 Мая мы славим подвиг наших отцов, дедов и прадедов, их отвагу, самоотверженность, несокрушимый дух. Мы чествуем тех, кто освободил нашу Родину и народы Европы от фашистских захватчиков. Вспоминаем погибших на полях сражений, светлая им память. Подвиг героев всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу. Победа в Великой Отечественной войне придает особый смысл всей нашей современной истории, формирует гражданскую позицию поколений, родившихся в послевоенное время. На многие десятилетия мужество народа-воина, народа-труженика стало неиссякаемым источником духовной силы для новых свершений, для преодоления любых трудностей и испытаний. В тех событиях мы находим нравственные ориентиры в нашей жизни и опору для созидательных дел в XXI веке, для новых побед. За годы войны с липецкой земли ушли на фронт более 260 тысяч человек, и каждый второй не вернулся домой. Мы низко склоняем головы перед ратным и жизненным подвигом наших земляков, воевавших на фронтах, приближавших Великую Победу самоотверженным трудом в тылу, восстанавливавших разрушенное хозяйство в послевоенные годы. На липецкой земле в декабре 1941-го года была одержана важная победа. В результате ожесточенных боев был освобожден Елец. Наступательная операция помогла победе нашей армии под Москвой. Сегодня Елец с гордостью носит почетное звание «Город воинской славы». Это знак глубокого уважения ко всем защитникам Отечества, к ветеранам-ельчанам, свидетельство признания огромного вклада нашего края в Великую Победу над фашизмом. Сегодня все мы — власть, общество — несем солидарную ответственность за старшее поколение, пережившее тяготы военных лет. Низкий поклон вам и бесконечная благодарность, уважаемые ветераны, за свободу и мирное небо над головой! Мы всегда будем учиться у вас истинной любви к Родине, стойкости и силе духа, самопожертвованию и вере в торжество добра. Спасибо вам за то, что в самое страшное и тяжелое время вы сумели выстоять и победить. За то, что после жесточайших боев смогли поднять страну и сделать Россию великой державой. Вы — наша гордость и слава!» — говорится в обращении Игоря Артамонова.

Глава региона и председатель облсовета пожелали участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем жителям Липецкой области крепкого здоровья, мира и благополучия, согласия и счастья.