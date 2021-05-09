Новосибирск, , 14:42 — REGNUM В Новосибирске по окончании военного парада Победы состоялось стихийное несогласованное шествие «Бессмертного полка». По данным очевидцев, в акции приняли участие около ста человек.

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«Сначала импровизированная акция была немногочисленной, но постепенно к ней присоединились и другие новосибирцы, и общее число участников достигло сотни, — уточняет «Континент Сибирь». — Горожане, пожелавшие почтить память своих прадедов несмотря на ограничения и запреты, прошли вдоль Красного проспекта до Дома офицеров и разошлись».

Напомним, что в 2021 году шествие «Бессмертный полк» из-за коронавируса проходит онлайн.