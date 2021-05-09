Самара, , 14:41 — REGNUM Патриотическая акция «Песни Победы» проходит в Самаре. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что из-за коронавируса ветераны Великой Отечественной войны не могут присутствовать на общественных мероприятиях, поэтому праздник приезжает сам и прямо под окна фронтовиков.

«Для ветеранов исполняют песни, вручают подарки и даже организуют полевую кухню», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре открыли мемориал «Генералам земли Самарской».