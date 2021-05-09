Волгоград, , 14:41 — REGNUM Объявления с просьбой не выходить на балконы во время парада увидели на дверях подъездов жители домов по улице Мира в Волгограде. В мэрии эту рекомендацию назвали мерой безопасности.

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Листы, подписанные «Администрация» расклеили накануне 9 мая. По словам корреспондента сетевого издания «V1.ru» во всех дворах, где окна домов выходят на площадь Павших Борцов и улицу Мира, дежурят полицейские. Жители в социальных сетях просят объяснить им — почему они не могут пользоваться своими балконами. В пресс-службе администрации Волгограда подтвердили, что объявления расклеили чиновники в целях безопасности, а посмотреть военный парад все желающие могли непосредственно с площади Павших Борцов или в теле‑ и онлайн-трансляциях.

Сергея Островского. «Наверное, это делается для того, чтобы в следующем году поставить к каждому окну по мотострелку с автоматом, а еще через год, наверное, всех выселить из квартир в многоквартирных домах, чтобы никого не было здесь, и проводить парад в пустом городе. Это не поддается логике. Это какие-то меры безопасности, которые к безопасности никакого отношения не имеют. Что они конкретно дают, для кого и для чего это — для меня остается загадкой», — цитирует « V1.ru » председателя совета дома по улице Ленина

Кроме того, стало известно, что с 18:00 будет ограничен вход посетителям на Мамаев курган — пройти к мемориалу смогут те граждане, кто получил специальное приглашение на концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ.