Салехард, , 14:38 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Два из них выявлено среди вахтовых рабочих, прибывших из других регионов. Об этом 9 мая сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 18 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 9 мая 38 700 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 496 человек, 416 пациентов с COVID-19 скончались.