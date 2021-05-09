Ташкент, , 14:36 — REGNUM В Узбекистане за минувшие сутки выявили 419 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 9 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Наибольшее число новых случаев обнаружено в Ташкенте — 192, Самаркандской области — 81, Ташкентской области — 70, Хорезмской области — 15. В остиальных регионах выявлено менее десяти случаев. Общее число выявленных пациентов с COVID-19 достигло 94 397.

За минувшие сутки выздоровели 350 человек. Всего выздоровели 90 053 пациента. Лечение в стационарах продолжают получать 3682 человека. Скончались 662 человека.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане наблюдается с середины марта 2021 года. Страна переживает третью волну коронавируса. Первые два всплеска заболеваемости летом-осенью 2020 года были масштабнее.