Тольятти, Самарская область, , 14:39 — REGNUM В сети появились снимки частей кузова обновленной модели Lada Vesta FL. Фотографии размещены в группе Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

Рестайлинговая Lada Vesta FL Avtograd News

На одном из фото можно увидеть складные зеркала заднего обзора, которые, по словам авторов снимков, имеют электроподогрев и функцию складывания. Под камуфляжной плёнкой на лицевой части машины можно заметить светодиодные противотуманные фонари и датчики переднего парктроника. Также на других снимках можно рассмотреть задние диодные фонари новой конфигурации.

Кроме того, авто получит опцию бесключевого доступа, систему мониторинга слепых зон, а также вертикально расположенный планшет.

В линейке двигателей Lada Vesta FL будет 1,6-литровый силовой агрегат производительностью 106 л. с., а также мотор Renault такого же объёма, выдающий 113 л. с.

Ранее компания «Промышленные технологии» представила на московской выставке «Продэкспо-2021» фургон-рефрижератор FL. Автомобиль создан на основе обновлённой модели Lada Largus. Объём внутреннего пространства фургона равен шести кубическим метрам.

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