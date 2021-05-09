Воронеж, , 14:35 — REGNUM Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено на территории Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен «Консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях»: с 18:00 9 мая до 18:00 10 мая 2021 года местами по Воронежской области и в Воронеже ожидаются порывы ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в связи с непогодой повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи в населенных пунктах, падением рекламных конструкций, веток и сучьев деревьев, кранового оборудования, повреждением кровли зданий, перебоями в работе аэропорта, задержками и отменами авиарейсов, увеличения количества ДТП на трассах местного и федерального значения. Также повышен риск возникновения ландшафтных и лесных пожаров.