Рига, , 14:31 — REGNUM Подход к монументу советским воинам-освободителям в Риге организован «ужасно и не по-человечески», заявил 9 мая представитель Русской общины Латвии (РОЛ) Олег Сысолятин.

«Вот тут одна зона, тут другая. В одну зону заходишь, ко второй подходишь, оставляешь цветы, и потом какой-то волонтер идет и кладет их к монументу. Хорошо, что нам еще разрешили венок передать», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что все это очень тяжело, и хорошо, что ветераны войны этого не видят. Это святое для всех нормальных людей — пойти самому 9 мая и положить цветочек к памятнику и отдать дань безвинно погибшим, подчеркнул Сысолятин.

«Все это мы сегодня вспоминаем, как вспоминаем воинов Красной армии и союзников антигитлеровской коалиции, идем и возлагаем цветы, а нам этого не дают нормально сделать», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 Мая, в День Победы жителей Латвии лишили возможности самостоятельно возложить цветы к памятнику советским воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Для венков и цветов предусмотрены специальные столы. Согласно заявлениям властей, это сделано из санитарных соображений. Публичные мероприятия в День Победы в Риге в этом году запрещены.

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