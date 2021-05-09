Магнитогорск, Челябинская область, , 14:31 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 9 мая состоялся парад к 76-летию Победы. По центру города прошли военнослужащие, сотрудники Росгвардии, ФСИН, участники движения «Юнармия» и многие другие.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Также по городу проехала военная техника, в том числе историческая.

Зрителями торжества стали почти 15 тысяч горожан. Как отмечают в пресс-службе мэрии, люди по зову своего сердца шли почтить память погибших в войне, а также отдать дань уважения всем тем, кто завоевал Великую Победу упорным трудом и бесстрашием.