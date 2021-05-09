Кемерово, , 14:37 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев совместно с творческим коллективом поздравил 94-летнего фронтовика Павла Гончарова в рамках акции «Парад победы у дома ветерана». Об этом 9 мая сообщает в телеграм-канале главы Кузбасса.

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«Губернатор Кузбасса поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Павла Евсеевича Гончарова. Он служил на Дальнем Востоке, принимал участие в боевых действиях против Японии, после демобилизации работал в Мариинске на железной дороге. В августе 2021 года Павлу Евсеевичу исполнится 95 лет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что творческие коллективы исполнили для ветерана Великой Отечественной песни «Катюша» и «День Победы», а также марш «Победа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военнослужащие на военной базе Кант в Киргизии почтили память воинов Великой Отечественной войны.