Берлин, , 14:29 — REGNUM Переговоры России и Германии по поставкам в Берлин российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» зашли в тупик, сообщает Bild со ссылкой на источники в рабочей группе ФРГ.

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По данным издания, переговоры затягиваются, российская сторона якобы не может поставить необходимое количество вакцины в желаемый для Берлина срок.

«Российская сторона, скорее всего, не сможет доставить вакцину в июне или июле», — говорится в материале.

По словам источников агентства, поставки «Спутника V» в ФРГ летом 2021 года должны были осуществляться за счет сокращения поставок этого препарата в Индию, однако это невозможно из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что закупка ФРГ российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» станет возможна только после регистрации препарата в ЕС. подчеркнула, что в случае скорого одобрения «Спутника V» в ЕС для Германии имеет смысл приобрести эту вакцину. Канцлер пояснила, что через несколько месяцев в распоряжении ФРГ должно быть достаточное количество других препаратов для прививок от COVID-19, и страна уже не будет испытывать потребности в «Спутнике V».

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