Цхинвал, , 14:29 — REGNUM В Тирасполе 9 мая прошёл военный парад в честь 76-й годовщины Победы над фашизмом. Об этом сообщает агентство «Рес».

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

По данным журналистов, парад принимал министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев. На трибуне находились президент республики Анатолий Бибилов и другие первые лица государства. С ними на параде присутствовал посол России в Цхинвале Знаур Гассиев.

«Из Южной Осетии, понесшей огромные людские потери от геноцида 1920 года, на фронт ушло около 22 000 воинов — почти всё взрослое население. Из этого числа домой вернулось всего около 3000. Вдумаемся в эти цифры», — сказал во время парада Бибилов.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в честь Дня Победы также пройдет шествие в рамках акции «Бессмертный полк» и другие мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сухуме прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы