Бишкек, , 14:23 — REGNUM Российские военнослужащие на военной базе Кант в Киргизии почтили память воинов Великой Отечественной войны, сообщили 9 мая в пресс-службе Центрального военного округа.

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Военнослужащие вынесли боевое знамя части и приняли участие в митинге у монумента воинам, погибшим в боях за Родину. Участники митинга почтили паять воинов Великой Отечественной войны минутой молчания.

Личный состав авиабазы проследовал по центральной аллее базы торжественным маршем.

Напомним, 9 мая президент Киргизии Садыр Жапаров принял участие в памятных мероприятиях на площади Победы в Бишкеке. Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

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