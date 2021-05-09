Пермь, , 14:22 — REGNUM В Перми на месте будущей стелы «Пермь — город трудовой доблести» заложили первый камень. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Прикамья.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Участие в церемонии приняли ветераны войны, труда, труженики тыла. Глава Прикамья Дмитрий Махонин напомнил собравшимся о том, что это почётное звание присвоили городу в связи с большим вкладом в Победу.

«Каждый житель нашего региона приближал Победу — на фронте, на заводах и фабриках, в колхозах и госпиталях», — отметил Махонин.

Он также добавил, что стела, которую скоро создадут, будет напоминать нынешним поколениям, их детям и внукам о силе духа пермяков, а также о сплочённости и об огромной их любви к Родине.