Киев, , 14:21 — REGNUM На Украине сотрудники правоохранительных органов возбудили три уголовных дела за использование коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается в стране накануне Дня Победы, 8 мая. Об этом сообщил заместитель главы национальной полиции Александр Фацевич.

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Так, по его словам, в Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. Второй случай произошёл в Житомирской области. Там красный флаг с коммунистической символикой на территории один ООО «Автомир» разместил один из работников. В Запорожье возле памятника «Воинам-автомобилистам» неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью «Полк победы 1941−1945».

«По всем событиям полицией открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 436−1», — уточнил замглавы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине законодательно уравняли нацистскую и советскую символики как символы «тоталитарных режимов», а публичная демонстрация подобной символики запрещена. Так, в стране запрещены георгиевские ленточки и другая символика, «пропагандирующая страну-агрессора», то есть Россию.

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