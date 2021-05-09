Казань, , 14:56 — REGNUM В казанском парке Победы 9 мая открыли экспозицию «Казань — город трудовой доблести». Выставка представлена на 10 стендах, расположенных у монумента Матерям и вдовам погибших солдат.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

На стендах представлена информация о том, что производили в городе для фронта, какие открытия были сделаны в Казани в годы Великой Отечественной войны, об эвакуированных и многом другом.

После церемонии возложения цветов в парке Победы с экспозицией «Казань — город трудовой доблести» ознакомились глава РТ Рустам Минниханов, премьер-министр Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин.

Посмотреть представленные материалы можно до конца мая, после чего экспозицию разместят в парках имени Горького, Урицкого и «Крылья Советов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в годы войны производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, выпускалось около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования. На Казанском пороховом заводе был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки БМ-13 «Катюша». Завод отправил на фронт более 4 млрд зарядов для полевой и морской артиллерии, самолётного вооружения.

Читайте также: Казань в Великой Отечественной войне