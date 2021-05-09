Элиста, , 14:20 — REGNUM В Элисте состоялся военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Среди зрителей, наблюдавших за прохождением пешей колонны и боевой техники, были глава Калмыкии Бату Хасиков, глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников.

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Торжественный марш по улице имени Ленина возглавили казаки Калмыцкого казачьего округа, одетые в форму бойцов 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. В состав механизированной колонны вошли 16 единиц боевой техники, в том числа транспорт времён Великой Отечественной войны — ГАЗ 67 и ГАЗ 69.

Завершился парад Победы исполнением марша «Прощание славянки».

В Элисте также возложили цветы и венки к памятнику Городовикову и мемориальному комплексу «В честь Героев Гражданской и Отечественной войн. Вечный огонь».