Москва, , 14:20 — REGNUM Российский юрист и общественный деятель Катя Гордон прокомментировала ситуацию с госпитализацией телеведущей Ольги Бузовой. Она опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте.

«Ольга рыдает после наркоза, показывает катетеры, но молчит о причине госпитализации. Спекуляция на теме медицинского диагноза», — пишет юрист. «Оля заигралась. Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо и это плохо он тоже продаёт», — считает Гордон.

ИА REGNUM напоминает, что Катя Гордон — российский правозащитник, юрист и общественный деятель. С 2000 по 2006 год состояла в браке с телеведущим Александром Гордоном.

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