Париж, , 14:21 — REGNUM По итогам апреля 2021 года во Франции было продано 180 640 легковых машин, включая сегмент LCV (лёгкие коммерческие автомобили) — на 544% больше, чем в апреле 2020 года. Об этом сообщается в отчёте Комитета автопроизводителей Франции (CCFA).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Такой впечатляющий рост продаж машин в стране обусловлен прошлогодним кризисом, связанным с пандемией нового коронавируса. Из-за этого в апреле 2020 года было продано лишь 28 048 машин.

В прошлом месяце продажи легковых машин (без LCV) составили 140 380 единиц. Это на 568,6% больше, чем годом ранее. А продажи лёгких коммерческих автомобилей достигли 40 260 единиц (+471%).

Также во Франции существенно выросли продажи грузовой техники — с 1489 до 3868 экземпляров (+160%).

Если же брать период с января по апрель текущего года, то во Франции было реализовано 742 254 автомобиля (легковые машины и LCV). Из них легковушек — 385 676 единиц, а LCV — 95 501 экземпляр.

Напомним, по данным CCFA, в марте текущего года во Франции было продано 230 459 новых машин (легковые машины и легкие коммерческие автомобили массой до 5,1 т), что на 189,8% больше, чем год назад.

Читайте также: Продажи легковых машин в Евросоюзе выросли на 62,7%