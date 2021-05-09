Тирасполь, , 14:20 — REGNUM На главной площади Тирасполя по случаю Дня Победы 9 мая прошёл военный парад. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья».

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«Уважаемые ветераны, вы без преувеличения являетесь героическим легендарным поколением победителей. Ведь выдержать те испытания, которые выпали на вашу долю, под силу лишь людям отважным и сильным духом, беззаветно любящим свою Родину, свой народ», — сказал глава Приднестровья Вадим Красносельский, выступая во время парада.

По данным журналистов, в парадных расчётах участвовали военнослужащие вооруженных сил республики, пограничники министерства госбезопасности, представители МВД, курсанты Военного института и кадеты Суворовского училища. Также в параде приняли участие военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Сообщается, что открывали парад воспитанники Республиканского кадетского корпуса МВД Приднестровья. Завершал торжественное построение конный расчёт МВД республики. Всадники проскакали в форме времён Великой Отечественной войны.

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