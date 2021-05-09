Москва, , 14:27 — REGNUM Свое участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летней годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне приняли российские дипломаты в 54 странах мира. Видеозапись исполненной ими в честь праздника известной песни «Катюша» 9 мая размещена в Telegram-канале МИД РФ.

«Российские дипломаты, находящиеся по долгу службы вдалеке от Родины, приняли участие в музыкальном флэшмобе по случаю 76-летия Великой Победы», — говорится в прикрепленном к видеозаписи сообщении.

Также указывается, что в данном поздравлении приняли участие российские дипломаты из посольств РФ в 54 странах мира таких, как Белоруссия, Египет, Китай, Азербайджан, Перу, Словакия, Пакистан, Казахстан, Непал, Уругвай, Сербия, Канада, США, Чехия, Япония и других.

При этом некоторые из сотрудников российских дипведомств исполнили «Катюшу» с фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны — в руках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила всех жителей России с 76-й годовщиной победы СССР над нацистской Германией.