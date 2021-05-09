Тверь, , 14:16 — REGNUM Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники состоялось в городе воинской славы Твери на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского в честь 76-й годовщины Победы 9 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«День Победы дорог для каждого гражданина нашей страны, для всех, кто живёт и трудится на героической тверской земле. Мы гордимся фронтовиками и тружениками тыла, всеми, кто отстоял свободу нашей Родины, восстановил страну после войны. Мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь на фронтах. Ценой их жизней завоевана Великая Победа. Дорогие наши ветераны, спасибо вам за подвиг и самоотверженный труд во имя Отчизны, за счастье быть вашими потомками и жить в великой стране. Мы гордимся вооруженными силами Российской Федерации, способными защитить страну от любой угрозы. Желаю всем мирного неба над головой! Вечная слава героям Великой Отечественной войны!» — обратился к жителям региона губернатор Игорь Руденя.

Почётными гостями торжественного шествия гарнизона в Твери стали ветераны Великой Отечественной войны Иван Афанасьев, Федор Бирюков, Евгений Ботиков, Владимир Левандовский, Галина Макеева, Иван Овинников, Ашот Оганесов, Мария Потапова, Петр Потемкин, Мария Сидорова, Арсений Сухопаров. Также в мероприятии приняли участие губернатор Игорь Руденя, советник президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты Государственной думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, духовенство, представители ветеранских объединений, жители и гости города.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники Пресс-служба правительства Тверской области

В строю прошли рота почетного караула, парадные расчеты Военной академии ВКО, Тверского суворовского военного училища, 196-го военно-транспортного авиационного полка 12 военно-транспортной авиационной Минской дивизии, УФСИН России по Тверской области, Тверская кадетская рота школы №16, отряд «Сокол» и юнармейцы, всего в шествии приняли участие около 1400 человек. В механизированной колонне Тверского гарнизона прошли бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, «Тигр» и другие машины. Над Тверью пролетели три военно-транспортных самолета Ил-76 и 13 вертолетов — МИ-26, КА-52 и МИ-28 из 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава. Трансляция шествия велась на экранах в Твери, городах Ржев, Зубцов и Белый, а также на телеканале «Тверской проспект-Регион», на сайте Правительства Тверской области, интернет-ресурсах региональных СМИ.

Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники Пресс-служба правительства Тверской области

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 мая начались у Ржевского мемориала Советскому солдату состоялось возложение цветов и минута молчания. Праздничные мероприятия проходят в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Белом и Зубцове, всех муниципальных образованиях Верхневолжья. В 22:00 в городах воинской славы и воинской доблести состоятся салюты, посвященные Дню Победы.