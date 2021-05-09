Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Ходатайство об освобождении грузинского депутата, главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, подала в Тбилисский суд генпрокуратура Грузии. Об этом сообщили 9 мая в пресс-службе ведомства.

Накануне Европейский фонд за демократию заплатил залог в размере 40 тыс. лари за освобождение Мелии из-под стражи. Эта сумма примерно соответствует $11,6 тыс.

«Да, я подтверждаю вам, что прокуратура уже обратилась в суд с соответствующим ходатайством», — сообщила сотрудница пресс-службы генпрокуратуры ТАСС.

Она отметила, что пока нет сведений о возможной дате заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, Мелию арестовали 23 февраля за неуплату залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Помещение депутата под стражу усугубило грузинский политический кризис.

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