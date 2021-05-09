9 мая 2021 | Время чтения 1 мин

В Воронеже 9 мая на площади Ленина прошёл военный парад ко Дню Победы. В нём приняли участие более 2,1 тыс. военнослужащих и 86 единиц техники

Марина Каширская, , 14:35 — REGNUM В Воронеже 9 мая прошёл военный парад ко Дню Победы. В нём приняли участие 2104 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, Военно-воздушной академии, сотрудников других силовых ведомств и МЧС, сообщает ИА REGNUM.

Парадные расчеты Марина Каширская © ИА REGNUM

Парад принимал командующий 20-й Гвардейской краснознаменной общевойсковой армией — начальник Воронежского территориального гарнизона генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Командовал парадом заместитель начальника Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина генерал-майор Александр Нагалин. Генералы совершили объезд парадных расчетов на кабриолетах ГАЗ-3102 и поприветствовали военнослужащих.

В механизированной колонне прошло 86 единиц военной техники — реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили специального назначения «Тигр», «Тайфун» и «Рысь» и тяжёлые транспортно-заряжающие машины. Впервые в параде в Воронеже участвовали зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит».

На центральной трибуне вместе с ветеранами присутствовали представители ветеранских организаций, губернатор Александр Гусев, председатель областной думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, глава Воронежа Вадим Кстенин, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, депутаты Государственной думы ФС РФ, члены правительства Воронежской области, начальники региональных правоохранительных и силовых ведомств.

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