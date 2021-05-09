Сеул, 9 мая 2021, 14:18 — REGNUM Правительство Южной Кореи направило гуманитарную помощь Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»
По их словам, 9 мая самолётом в Индию были направлены 200 кислородных баллонов и регуляторов, а также 100 носилок-боксов.
Известно, что данные предметы будут доставлены в Красный Крест, после чего распределены по стране.
Ранее представители МИД Южной Кореи сообщали, что правительство Южной Кореи намерено поставить в Индию наборы для диагностики коронавируса и кислородные концентраторы.
Читайте также: Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Индии
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Индии выявили более 403 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев превысило отметку 22,2 млн человек.