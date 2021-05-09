Сеул, , 14:18 — REGNUM Правительство Южной Кореи направило гуманитарную помощь Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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По их словам, 9 мая самолётом в Индию были направлены 200 кислородных баллонов и регуляторов, а также 100 носилок-боксов.

Известно, что данные предметы будут доставлены в Красный Крест, после чего распределены по стране.

Ранее представители МИД Южной Кореи сообщали, что правительство Южной Кореи намерено поставить в Индию наборы для диагностики коронавируса и кислородные концентраторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Индии выявили более 403 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев превысило отметку 22,2 млн человек.