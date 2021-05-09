Москва, , 14:06 — REGNUM Отношение ко дню Победы у людей старше 40 лет практически не меняется с годами: как мы гордились великой победой и героизмом нашего народа, так мы и продолжаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков:

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«Это происходит, даже не взирая на то, что многие медийные пространства — на телевидении и в кино — пытаются нам в новой редакции показать истории Великой Отечественной войны. К сожалению, большинство фильмов, которые видит молодёжь — сродни блокбастерам.

Но когда начинаешь разговаривать с молодыми людьми и рассказывать им о войне, у ребят меняется отношение. Тогда они тоже начинают понимать всю трагичность этой войны и величие российского народа, его духовность, его патриотизм, его чувство ответственности, чести.

И я думаю, что если идеология будет всё-таки меняться так, как написано в поправках 67-й статьи Конституции (о необходимости патриотического воспитания подрастающего поколения), то и отношение к нашим героям будет таким же, какое оно было у советских людей.

Поэтому, как бы на западе не старались пересмотреть нашу историю и победителей Второй мировой войны, у нашего народа всегда будет гордость за свою победу. Потому что большую часть войны мы воевали в одиночестве с очень мощной фашистской машиной».