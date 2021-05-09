Сухум, , 14:09 — REGNUM В Сухуме 9 мая прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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По данным журналистов, в абхазской столице прошёл военный парад. В нём участвовали 17 парадных расчётов. Кроме военнослужащих вооруженных сил Абхазии, торжественным строем прошли военнослужащие российской военной базы, расположенной в республике.

Также сообщается, что президент Абхазии Аслан Бжания и первые лица республики приняли участие в возложении цветов у памятника Неизвестному солдату в память о погибших в Великой Отечественной войне. В мероприятии участвовал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Кроме того, в Сухуме прошло шествие в рамках акции «Бессмертный полк» и другие мероприятия.

Стоит отметить, что в Великой Отечественной войне приняли участие 55 тысяч жителей Абхазии. Из них 22 заслужили звание Герой Советского Союза.

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