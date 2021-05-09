Фримонт, США, , 14:04 — REGNUM Правительство штата Калифорния наложили на американскую компанию Tesla штраф в размере $750 млн за несколько случаев загрязнения воздуха оборудованием завода в Фримонте. Об этом сообщает портал The Verge.

Случаи вредных выбросов заводом по производству электромобилей Tesla в Фримонте были зафиксированы ещё в 2015 году. Регулирующие органы штата Калифорния провели расследование, показавшее, что часть оборудования на заводе было установлено без получения соответствующего разрешения и проведения необходимых тестов на соответствие нормам выбросов.

Позже Tesla устранила все нарушения, однако разбирательство длилось до 2021 года. В мае надзорные органы завершили расследование этого инцидента и наложили на Tesla штраф в размере $750 тыс. Также Tesla должна будет выделить ещё $250 тыс. на установку солнечных батарей для общественной энергосистемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Tesla перенесла планируемый срок запуска нового завода в Германии с лета 2021 года на январь 2022 года.

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