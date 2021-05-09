Саранск, , 14:04 — REGNUM Врио главы Мордовии Артём Здунов поздравил жителей республики с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Великой Победы — общенациональным, народным праздником, священным для каждого жителя нашей страны!» — обратился руководитель региона.

Он подчеркнул, что Победа в этой войне остается символом мужества, патриотизма, самоотверженности и подлинного героизма. Уроженцы Мордовии вместе с другими народами страны внесли свой вклад в Великую Победу. Среди доблестных защитников Родины были около 246 тыс. уроженцев республики.

«Среди них — мой дед, Николай Кузьмич. Он родился здесь, в Мордовии, в селе Лобаски. В 18 ушел на фронт и прошел всю войну. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией»; Орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Горжусь им», — написал Здунов на своей странице в социальной сети в комментарии к фотографии деда. Подписчики врио главы Мордовии отметили, что он очень похож на своего героического родственника.

Здунов пожелал жителям республики здоровья, мира и благополучия.

ИА REGNUM напоминает, перед войной в Мордовской АССР проживало 1,187 млн человек. Только в первые два месяца боевых действий более 6 тыс. человек — уроженцев Мордовии — добровольно ушли на фронт. В годы Великой Отечественной войны в Красную армию были призваны 241 тыс. граждан, то есть каждый пятый житель республики, домой вернулись лишь 111 тыс. солдат. До настоящего времени известно о судьбах и местах гибели 56 605 человек, 73 878 человек считаются пропавшими без вести. В основном это были молодые, сильные мужчины не старше 36 лет.

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