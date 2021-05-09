Дамаск, , 14:01 — REGNUM На российской авиабазе Хмеймим торжественным маршем, посвящённым 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошагали парадные расчёты группировки войск Вооружённых сил РФ в Сирии и сирийских военных. Участие в параде приняли более тысячи военнослужащих и 84 единицы техники, а также 22 вертолёта и самолёта.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Командовал прохождением расчетов заместитель командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-майор Олег Митяев. Принимал парад командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, передаёт телеканал «Звезда».

"Мы преклоняемся перед теми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж своей Родины, кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, плену и оккупации», — сказал Чайков.

Праздничный парад на аэродроме в Хмеймиме открыла знамённая группа — она пронесла государственный флаг России и копию Знамени Победы. В пешей колонне прошагали офицеры управления и военнослужащие смешанного авиаполка, медицинского отряда специального назначения, подразделения военной полиции и сводный парадный расчёт военнослужащих-женщин. Сирийское военное ведомство представили подразделение военно-морской академии и штурмового полка спецназначения «Коммандос».

Во главе механизированной колонны был знаменитый танк Т-34. За ним шли бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», оперативно-тактические «Искандеры-М» и сирийские военные пикапы.