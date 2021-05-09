Бамако, , 14:07 — REGNUM Из-за регулярных нападений террористов на правоохранителей российским туристам не рекомендуется посещать Мали. Об этом 9 мая сообщили в посольстве РФ в данной стране.

«Российским гражданам посещение страны с туристическими целями в настоящее время не рекомендуется. Относительно безопасно можно находиться только в столице страны Бамако, а также южных и западных районах республики», — приводит сообщение российского диппредставительства в Мали ТАСС.

Также в посольстве РФ уточнили, что ситуация в стране продолжает быть очень напряженной и на ее территории действует, в частности большое число группировок исламистов, которые аффилированы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме этого, в диппредставительстве отметили, что нападения на представителей правоохранительных органов и сил безопасности страны со стороны террористов происходят регулярно.

«Последняя крупная акция террористов в республике имела место 15 марта. В ходе стычки боевиков с вооруженными силами Мали погибли более 30 и ранены 14 военнослужащих. 13 апреля в Бамако в результате покушения был смертельно ранен малийский политический деятель Сиди Брахим ульд Сидати, принимавший деятельное участие в процессе мирного урегулирования в Мали», — добавили в посольстве РФ.

В то же время, в нем отметили, что охрана самого российского диппредставительства является соответствующей создавшимся в стране условиям, а ситуация в столице Мали — Бамако — продолжает быть относительно стабильной.