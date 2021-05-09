Москва, , 14:01 — REGNUM Телеведущая Ольга Бузова вернулась домой после нескольких дней, проведенных в больнице. Она сообщила об этом в своём Instagram-аккаунте.

«Поймала себя на мысли, что уже пятый день с одной причёской. А это значит, что девочка идёт на поправку», — написала Бузова. «Мой лечащий врач отпустил «болеть» меня домой», — поделилась она.

Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова была прооперирована в одной из московских клиник. Причину госпитализации телеведущая не раскрывает.

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