Альметьевский район, Татария, , 14:01 — REGNUM Недалеко от села Калейкино Альметьевского района Татарии 9 мая совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Информация об инциденте поступила в 12:54 (мск), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

В кабине самолета находились инструктор и курсант, оба погибли.

Пожарно-спасательные подразделения по прибытии на место установили, что совершил жесткую посадку в поле легкомоторный самолет типа «Ермак». Самолет принадлежит Альметьевскому аэроклубу. Жесткая посадка произошла в 900 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Пойма. Разрушений на земле и возгорания нет. Для предотвращения возникновения пожара был подан пенный ствол. Причина происшествия устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в городе Набережные Челны самолет авиакомпании «Победа» экстренно сел из-за попавшей в двигатель птицы. борт с пятью членами экипажа и 185 пассажирами направлялся в Татарию из Санкт-Петербурга.

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