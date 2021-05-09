9 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили данные финской разведки о готовности России применить свои войска в Европе.

Тимур Кондратьев, , 14:36 — REGNUM Отчёт разведки министерства обороны Финляндии, согласно которому Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Русские идут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Путин заявил, что при необходимости, Россия может применить ответные меры вплоть до военных действий. Финская разведка: Россия готова применить войска. Браво! Прекрасная логика!» — пишет Никитос М.

Многие пользователи пришли к выводу, что данные финской разведки носят скорее политический и пропагандистский характер, нежели реальное отражение намерений российской армии. Люди убеждены, Финляндия просто отрабатывает указания из-за океана.

«Ещё одно приплаченное заявление очередной шавки Соединённых Штатов. Ни на кого в Балтийском регионе Россия не собиралась и не собирается нападать. Если только, конечно, не в целях самообороны», — отметил Александр В.

Некоторые комментаторы убеждены, что если США не будут промывать мозги жителям Европы, то эти самые жители Европы никогда не согласятся иметь на своей территории американские базы для отражения некой мифической агрессии России.

«Ага, НАТО уже давно эту схему использует, чтобы оправдать спонсирование своих баз на территории Восточной Европы. А то ведь если не будет российской «агрессии», то и не будет нужна никакая защита НАТО», — указала Каролина А.

Часть пользователей не может даже предположить, зачем российской власти вдруг с бухты-барахты может понадобиться вводить свои войска в европейские страны. Люди убеждены, что Россия — мирная страна и воевать с соседями никто в ней не хочет.

«Наконец-то, спустя более чем 70 лет, разведывательные данные дошли до штаба Финляндии. Россия всегда готова применить войска в Европе. Вот только вопрос: зачем?» — задаётся вопросом Борис В.

Солдаты НАТО

Ряд пользователей всё-таки вынес предположение о том, зачем России может понадобиться применить свои войска на европейской территории. Люди уверены, что такой сценарий может развернуться лишь в том случае, если Европа первая проявит свою агрессию по отношению к нашей стране.

«Ну, если по-хорошему понимать не хотят, можно применить и силу. Дураков так и учат: в мешок — и палкой!» — поделился своим мнением Александр С.

«Россия всегда должна быть готова к отражению агрессии Запада! Как мы видим, история повторяется. Главное — это не допускать прошлых ошибок!» — считает Владимир Т.

Напомним, 9 мая разведка министерства обороны Финляндии опубликовала на своём сайте отчёт, согласно которому Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе.