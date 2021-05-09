Пермь, , 14:02 — REGNUM Гибель двух человек во время пожара в частном деревянном доме в Перми стала основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили 9 мая в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Пожар произошёл в Свердловском районе Перми в ночь на 9 мая. Загорелся деревянный дом с мансардой, площадь возгорания составила 64 кв. м.

При пожаре погибли 65-летняя женщина и шестилетняя девочка, ещё два человека попали в больницу. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая из-за пожара в городе Кудымкаре погибли двое детей и шестеро взрослых.

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