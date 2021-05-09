Ташкент, , 13:54 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости» в ташкентском парке Победы, сообщили 9 мая в пресс-службе узбекистанского лидера.

Глава государства выступил с поздравительной речью перед ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Мирзиёев сказал, что жители Узбекистана внесли неоценимый вклад в Победу над фашизмом.

Он также отметил, что в годы войны Узбекская ССР приютила 1,5 млн пожилых людей, женщин и детей. «В страшные годы войны наша страна продемонстрировала свои высокие гуманистические качества», — сказал глава государства.

По его словам, в Узбекистане планируется создать книгу памяти «Ватан фидойилари» («Патриоты»). Для этого будет создана база данных, в которую войдут 2 млн участников Великой Отечественной войны.

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