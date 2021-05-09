Тирасполь, , 13:56 — REGNUM Попытки обесценить вклад советского народа в Победу над фашизмом могут привести к «катастрофе». Об этом заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью, опубликованном 9 мая агентством «Новости Приднестровья».

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Глава республики заявил, что недопустимо искажать историю Второй мировой войны.

«Победу в ней сегодня хотят украсть у России и российского народа, осквернить его подвиг. Это очень опасно. История циклична. Вся эта ложь может привести к катастрофе», — сказал Красносельский.

Он добавил, что жители Европы должны быть благодарны за освобождение от фашизма, и почтить память тех, кто тогда погиб — это «наш долг».

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