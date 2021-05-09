Брянск, , 13:57 — REGNUM Внук губернатора Брянской области Александра Богомаза участвует в акции «Окна Победы». Об этом глава региона рассказал 9 мая на своей странице в социальной сети.

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Губернатор поделился фотографией и отметил, что самое главное в День Победы передать будущим поколениям традиции праздника, сохранить историческую правду о подвиге поколения победителей, выразить благодарность героям Великой Отечественной войны, почтить память всех, кто отдал жизнь за мирное небо.

«Только сохраняя традиции, которые мы бережно передаем из поколения в поколение, мы воспитаем достойных сынов нашей великой страны! И в этом году мой внук Александр участвует в акции «Окна Победы», своим детским рисунком отдавая дань уважения к памяти и подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне! Пусть все дети земли, никогда не знают, что такое война! Низкий поклон ветеранам! С праздником! С Днём Победы!» — написал глава региона.

Фотографии окон участники Всероссийской акции размещают на социальных страницах с хештегом #Окна_Победы.