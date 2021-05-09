Брянск, 9 мая 2021, 13:57 — REGNUM Внук губернатора Брянской области Александра Богомаза участвует в акции «Окна Победы». Об этом глава региона рассказал 9 мая на своей странице в социальной сети.
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
Губернатор поделился фотографией и отметил, что самое главное в День Победы передать будущим поколениям традиции праздника, сохранить историческую правду о подвиге поколения победителей, выразить благодарность героям Великой Отечественной войны, почтить память всех, кто отдал жизнь за мирное небо.
Фотографии окон участники Всероссийской акции размещают на социальных страницах с хештегом #Окна_Победы.