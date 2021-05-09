Ульяновск, , 13:52 — REGNUM В Ульяновской области выздоровели ещё более 90 пациентов с коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 9 мая, с начала пандемии в Ульяновской области COVID-19 переболел 51 441 житель. Из них за последние сутки выздоровел 91 пациент.

В целом доля выздоровевших составляет почти 95% (от общего числа лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом — 54 179). Официально диагноз COVID-19 поставлен 1495 пациентам, у которых ранее выявлено заражение SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в связи со вспышкой коронавируса среди иностранных студентов возобновит работу ковидный обсерватор. В нём могут разместить до 150 человек.

Подробнее: Ковидный обсерватор возобновит работу в Ульяновске

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