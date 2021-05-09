Сеул, , 14:14 — REGNUM Почти 70% жителей Южной Кореи считают, что внедрение паспортов вакцинации «оживит экономику страны». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Федерации корейской промышленности (FKI).

Согласно результатам опроса, проведённого среди 838 человек старше 18 лет, 67,4% респондентов придерживаются вышеуказанного ответа.

36,4% респондентов отметили, что имея паспорт вакцинации они смогли бы съездить за рубеж. Из них 41,2% хотели бы посетить страны Европы, 14,4% — США, 13,1% — Японию.

43,5% опрошенных считают, что в первую очередь паспорт вакцинации необходимо выдать бизнесменам, 24,1% — государственным служащим, 15,7% — ученым и студентам.

Отвечая на вопрос о коллективном иммунитете, по мнению 60,8% опрошенных его удастся достичь в следующем году, 29,3% — лишь после 2023 года, 9,9% — к ноябрю текущего года.

Кроме того, 7,8% участников опроса согласились бы получить российскую вакцину «Спутник V», а 1,2% — китайскую вакцину.