Киев, , 13:50 — REGNUM Марш против фашизма проводит в центре Киева оппозиционное украинское движение «Патриоты — За жизнь». В акции участвуют около 150 человек, сообщает 9 мая украинское издание «Страна».

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Движение «Патриоты — За жизнь» входит в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Во главе колонны, которая движется по улице Грушевского, идёт лидер движения, депутат Верховной рады Илья Кива.

Впереди колонны — плакат с лозунгом «Фашизм не пройдет». Полиция не препятствует маршу, звучит музыка военных лет. Шествие должно завершиться у монумента «Родина-мать».

Напомним, 9 мая вместо Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов на Украине с 2015 года отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Днём ранее в стране отмечают День памяти и примирения.