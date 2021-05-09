Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM В Верхней Пышме (Свердловская область) закончился торжественный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По центру города проехали всемирно известный танк-освободитель Т-34, пятибашенный танк Т-35, противотанковая самоходка СУ-100 производства Уралмашзавода, тяжелые танки ИС-3 и КВ-1, а также другие экземпляры военной техники. Отдельно на параде представили боевые машины, полученные по программе ленд-лиза (например, американский танк «Шерман»).

Раритетными образцами техники управляли ветераны ВС России, в том числе Герои России Роман Шадрин, лётчик Дамир Юсупов, Олег Касков, Евгений Бушмелев, Илья Панфилов.

Также перед жителями прошли парадные расчёты Центрального военного округа, кадеты, юнармейцы, а также представители силовых и чрезвычайных ведомств. Всего в составе пешей и механизированной колонн приняли участие в параде более 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, парады Победы также прошли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

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