Берлин, , 13:54 — REGNUM По итогам апреля 2021 года в Германии было продано 229 650 новых машин, что на 90% больше, чем в апреле 2020 года. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA).

Если сравнивать продажи машин в Германии с апрелем 2019 года, то нынешний результат продаж оказался ниже на 26%. По итогам января — апреля нынешнего года реализация новых машин в Германии составила 886 102 единицы. Это на 7,8% больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Также стоит отметить, что самыми продаваемыми в Германии в апреле стали машины местных производителей: Volkswagen (43 230 ед.), Mercedes-Benz (21 992 ед.), BMW (20 441 ед.), Audi (16 807 ед.) и Opel (14 149 ед.).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в марте нынешнего года продажи новых легковых машин в Евросоюзе выросли на 62,7%, до 1 384 924 экземпляров.

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