Йошкар-Ола, , 13:50 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 233 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 мая в регионе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 191 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 316 человек.

Читайте также: В Марий Эл выявили 15 носителей коронавируса за сутки