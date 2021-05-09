Казань, , 13:48 — REGNUM В Казани 9 мая сотрудники автотранспортных предприятий вышли на маршруты в военной форме и с георгиевскими лентами на груди.

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Пассажиров в тематическом обмундировании встречают кондукторы и водители, сообщает пресс-служба ассоциации автотранспортных предприятий РТ.

Кроме этого, сегодня во всех автобусах МУП «ПАТП №4» звучат поздравления с Днем Победы на русском и татарском языках. В автобусах МУП «ПАТП №2» можно услышать песни Победы. В плейлисте — более 15 композиций, среди которых «Катюша», «День Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии 9 мая по площади Тысячелетия маршем прошли войска Казанского гарнизона, представители казанских военных училищ, республиканских общественных объединений. а сразу после них состоялся проезд военной и специализированной техники, ретро-автомобилей.

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