Кабул, , 13:53 — REGNUM Общее количество погибших в результате произошедшей накануне серии взрывов около женской школы в столице Афганистана — Кабуле — превысило 50, а число пострадавших — 100. Об этом 9 мая сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на данные афганского МВД.

Уточняется, что, по данным источников, вначале произошел взрыв заминированного автомобиля, а потом из-за попадания ракет прогремели еще два. Взрывы произошли в момент, когда ученики покидали школу.

При этом пресс-секретарь афганского министерства внутренних дел Тарик Ариан уточнил, что большинство из погибших — девушки.

Как указывает агентства Pajhwok, на данный момент известно о 55 погибших и около 150 раненых. В то же время, пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за данные взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая стало известно, что в Кабуле в результате серии взрывов у здания школы погибли не менее 37 человек, еще более 50 получили ранение.